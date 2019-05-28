Вучич привел армию в боеготовность из-за полицейской операции в сербских районах Косово

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боеготовность в связи с сообщениями о том, что косовская полиция проводит рейд в населенных сербами районах, сообщает во вторник Associated Press.

По данным сербского телевидения, операция на севере Косово началась ранним утром, сообщается также о нескольких арестах. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в своем твиттере заявил, что рейд направлен на борьбу с контрабандой и организованной преступностью. По его словам, в поле зрения полиции оказались, в частности, сотрудники правоохранительных органов и таможенники.

Власти Сербии считают, что действия косовской полиции нацелены на выселение сербов из Косово, и обещают отреагировать на действия косовского руководства в течение дня, если операция не будет остановлена.

Косово - самопровозглашенное государство, независимость которого не признается Белградом.