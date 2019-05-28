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Посольство РФ в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Белграде потребовало немедленно освободить задержанного в Косово россиянина и привлечь к ответственности виновных в инциденте.

"Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК (Миссия ООН в Косово - ИФ) Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении дипмиссии, распространенном во вторник.

"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в населенные сербами районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям", - добавили в посольстве.

Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

Сербия

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