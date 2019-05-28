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Меркель разочаровалась в своей потенциальной преемнице на посту канцлера

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель уже не считает, что глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют ее вероятной потенциальной преемницей, подойдет для этой должности, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, близких к канцлеру, изменить свое мнение относительно Крамп-Карренбауэр Меркель заставили не слишком впечатляющие результаты ХДС на выборах в Европарламент и снижение популярности ее протеже.

Так, уровень одобрения действий Крамп-Карренбауэр, получившей прозвище "мини-Меркель", на посту канцлера Германии в мае снизился на три процентных пункта - до 36%. Этот показатель стал для нее самым низким за все время сбора статистических данных, а также он на 20 процентных пунктов ниже, чем у самой Меркель

Крамп-Карренбауэр была избрана новым главой ХДС в декабре, а спустя полгода ее партия показала наихудший в своей истории результат на выборах в Европарламент. Альянсу ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) удалось сохранить лидерство на выборах в Европарламент, однако по сравнению с предыдущими выборами его позиции ухудшились, и он уступил значительное количество мест "Зеленым".

"Это убедило Меркель, что Крамп-Карренбауэр может не подойти для этой работы (на посту канцлера - ИФ)", - утверждают источники агентства.

В прошлом году Меркель заявила, что не будет переизбираться на новый срок канцлером в 2021 году. Должность канцлера она занимает с 2005 года, а лидером ХДС она стала в 2000 году

Германия Ангела Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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