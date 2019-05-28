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Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему одесскому губернатору и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство; соответствующий указ во вторник опубликован на сайте президента.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за это решение. "Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал он в своем фейсбуке вскоре после появления указа.

Ранее Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство, которого он лишился в 2017 году по указу предыдущего президента Украины Петра Порошенко. В тот момент Саакашвили находился в США, а его возвращение на Украину вылилось в противостояние с пограничниками.

В апреле в пользу восстановления Саакашвили в гражданстве высказывался президент РФ Владимир Путин. "Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима", - сказал он.

В феврале 2018 года Саакашвили выслали из Киева в Польшу, обвинив его в незаконном пересечении украинской границы.

Перед президентскими выборами на Украине Саакашвили обещал вернуться в страну в случае победы Зеленского. Он говорил, что не намерен занимать на Украине какие-либо должности, но готов оказать "серьезную помощь".

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Украина Владимир Зеленский Михаил Саакашвили

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