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Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в среду получил у украинского консула удостоверение личности для возвращения в Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого тот лишился в 2017 году при Петре Порошенко.

В февраля 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, с тех пор он не возвращался на Украину.

Михаил Саакашвили прорывается на Украину

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Сторонники политика прорвали пункт пропуска и, по словам очевидцев, "внесли" Саакашвили на украинскую территориюИзначально экс-глава Одесской области пытался въехать из Польши на Украину на поезде. В поездке его сопровождала Юлия Тимошенко.На границе сторонников политика встречал кордон украинских силовиковПоклонники Саакашвили ждали его с плакатами "Добро пожаловать домой"Однако Саакашвили был ссажен с поезда в Польше и ему пришлось добираться до границы на автобусеГрузинский политик, не так давно занимавший пост главы Одесской области, был лишен украинского гражданства указом президента Петра Порошенко
Сторонники политика прорвали пункт пропуска и, по словам очевидцев, "внесли" Саакашвили на украинскую территорию
Украина Михаил Саакашвили

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