Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в среду получил у украинского консула удостоверение личности для возвращения в Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого тот лишился в 2017 году при Петре Порошенко.

В февраля 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, с тех пор он не возвращался на Украину.