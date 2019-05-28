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В СНБО Украины заявили о пропаже серверов с секретной информацией

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией.

На видеоролике, опубликованном в фейсбуке во вторник вечером, Данилюк продемонстрировал пустую комнату с голыми стенами, в которой остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт.

"Это ситуационная комната администрации президента. Так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому - на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены... Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине", - говорит Данилюк на видео.

Он напоминает, что во время совещаний в ситуационной комнате часто использовалась информация из секретных источников, которая попадала в комнату по защищенным каналам связи. По словам Данилюка, эта информация должна была храниться на серверах в соседней комнате.

"Серверы находились - именно находились, потому что сейчас их там нет - в этой комнате. Как вы видите, тут сейчас пусто. Серверы также были вывезены", - сообщил он, демонстрируя пустые серверные стойки.

"Что произошло с серверами, на которых хранилась секретная информация?", - спрашивает секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Данилюка секретарем СНБО страны.

Украина СНБО Александр Данилюк

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