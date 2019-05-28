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Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг пропажу серверов в АП

Конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, а вся техника была арендована на деньги Порошенко, заявил он

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко на своей официальной странице в фейсбуке вторник вечером.

Он отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами. "В СНБО, где работает господин Данилюк (новоназначенный секретарь СНБО - ИФ), есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - сказал Цеголко.

Со своей стороны, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Данилюк продемонстрировал ситуационную комнату в АП, в то время как главный ситуационный центр СНБО с соответствующим оборудованием находится под охраной и работает в штатном режиме.

"Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях администрации президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работает в штатном режиме", - написал Турчинов в фейсбуке.

Ранее новоназначенный секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. На видеоролике, опубликованном в фейсбуке во вторник вечером, Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами, в которой остались только государственный флаг Украины и президентский штандарт.

"Это ситуационная комната администрации президента. Так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому - на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены... Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине", - сказал Данилюк на видео.

Он напоминает, что во время совещаний в ситуационной комнате часто использовалась информация с секретных источников, которая попадала в комнату по защищенным каналам связи. По словам Данилюка, эта информация должна была храниться на серверах в соседней комнате.

"Серверы находились - именно находились, потому что сейчас их там нет - в этот комнате. Как вы видите, тут сейчас пусто. Серверы также были вывезены", - сообщил он, демонстрируя пустые серверные стойки.

Украина

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