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Экс-глава Минфина Данилюк стал секретарем СНБО Украины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства во вторник.

Данилюк был советником в предвыборной команде Зеленского.

Пост секретаря СНБО при бывшем президенте Украине Петре Порошенко занимал Александр Турчинов. 19 мая указом Порошенко он был освобожден от должности.

Данилюк с 17 июля 2014 года был постоянным представителем Порошенко в кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года - заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины. 7 июня 2018 года Верховная рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Украина СНБО Александр Данилюк

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