Самолет ВКС России прибыл в США для наблюдательного полета

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 прибыл в США для проведения очередного полета в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, в среду рано утром по московскому времени самолет совершил посадку на американской авиабазе Райт-Паттерсон, расположенной близ города Дейтон в штате Огайо.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в минувший понедельник сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что "в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США". Общая его дальность составит 4900 км.

Это будет уже четвертый наблюдательный полет российских инспекторов над территорией США в текущем году.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.