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Российские военные инспекторы совершат наблюдательный полет над США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Группа российских инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет над территорией США с 12 по 20 мая в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Полет будет осуществлен на отечественном самолете Ту-154М-ЛК-1, говорится в сообщении.

"Наблюдательный полет максимальной дальностью до 4800 километров будет выполняться в период с 12 по 20 мая с аэродрома открытого неба Роузкранс (штат Миссури). Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сообщается в публикации.

Газета также отмечает, что, помимо полета над территорией США, инспекторы из РФ с 13 по 17 мая планируют выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Боснии и Герцеговины с аэродрома открытого неба Сараево.

Кроме того, как сообщает издание со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 13 по 17 мая в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия Германии и Латвии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

Россия США

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