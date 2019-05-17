Российский самолет совершил наблюдательный полет над военными базами США

Архивное фото Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над стратегическими военными базами и объектами на территории США в рамках международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, вылетев с авиабазы Роузкранс близ города Сент-Джозеф (штат Миссури), самолет пролетел над районами штатов Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури. Полет продолжался более семи с половиной часов.

В частности, в Луизиане российский военный самолет совершил полет над авиабазой Барксдейл, где размещаются все стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и находится штаб командования глобальных ударов ВВС США. Маршрут его полета также проходил над авиабазой Уайтмен в Миссури, где размещаются стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести ядерное оружие, а также дальние бомбардировщики B-1B Lancer.

Как сообщалось, российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 прибыл в США во вторник. Первоначально он совершил посадку на авиабазе Райт-Паттерсон, расположенной близ города Дейтон в штате Огайо. Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник сообщила, что группа российских инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет в период с 12 по 20 мая в рамках Договора по открытому небу.

"Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - отмечалось в публикации.

Как сообщал "Интерфакс", в рамках Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 в конце марта совершил первый после длительного перерыва наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами, расположенными в штатах Калифорния и Невада. Еще один такой полет проведен в конце апреля. Тогда самолет ВКС России Ту-214ОН летал над штатами Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.

Также в рамках договора самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.