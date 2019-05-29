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На Украине начали расследовать пропажу серверов с секретной информацией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование относительно возможной утери должностными лицами администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.

"Так, 28 мая 2019 в СМИ обнародовано видеообращение секретаря СНБО Украины Александра Данилюка об отсутствии в ситуационной комнате администрации президента Украины серверов, содержащих секретную информацию", - сообщило ГБР на в фейсбуке в среду.

В связи с этим было зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 29 Уголовного кодекса (утеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия).

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Как сообщалось, вечером 28 мая новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. В видеоролике, опубликованном в фейсбуке, Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами и пустые серверные стойки.

В ответ на это экс-пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

Цеголко отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что главный ситуационный центр СНБО с соответствующим оборудованием находится под охраной и работает в штатном режиме.

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