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Партия Саакашвили собралась участвовать в парламентских выборах на Украине

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду на Украине, сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха" Давид Сакварелидзе.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. (...). Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он в интервью изданию "Апостроф" (видео обнародовано в YouTube в среду).

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политическая сила проведение досрочных парламентских выборов на Украине, Сакварелидзе сказал: "Мы считаем, что это правильный ход со стороны (президента Украины - ИФ) Зеленского, потому что та Верховная рада уже четыре года нелегитимна".

29 мая ожидается возвращение на Украину бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Рух новых сил" Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство.

Украина Михаил Саакашвили Рух новых сил

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