Саакашвили в среду вернется на Украину

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому возвращено украинское гражданство, возвращается на Украину во второй половине дня среды, 29 мая.

Как стало известно "Интерфаксу", Саакашвили намерен прилететь в Киев на следующий день после указа президента Украины Владимира Зеленского об отмене решения своего предшественника Петра Порошенко, лишившего Саакашвили гражданства Украины.

В Государственной пограничной службе Украины заверили, что у них нет оснований не пустить в страну экс-президента Грузии. "Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах", - сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Представители партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" намерены встречать своего лидера в среду в 17:00 в аэропорту "Борисполь".

В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и сотрудниками правоохранительных органов. Вскоре суд во Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

28 мая Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства страны. "Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196... изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа В.Зеленского от 28 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал Саакашвили в фейсбуке вскоре после размещения на сайте президента указа о возвращении ему гражданства.