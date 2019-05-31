Двое россиян задержаны на Бали за сбыт наркотиков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали пятерых иностранцев на острове Бали за продажу кокаина и марихуаны, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии.

Речь идет об американце, двух испанцах и двух россиянах. Они были задержаны с 20 по 24 мая в районе популярного курорта Кута, однако об этом стало известно только сейчас.

Согласно информации агентства, первым полиция задержала 33-летнего гражданина России. По данным индонезийских стражей порядка, он занимался продажей наркотиков иностранным туристам по телефону. Помимо него помещена под стражу 31-летняя россиянка.

В общей сложности у задержанных изъято около 20 граммов кокаина и примерно 44 грамма марихуаны.

"Мы расследуем то, как они получили кокаин и марихуану. Мы считаем, что они входили в состав международной группы и получали наркотики из-за границы", - заявили в полиции.