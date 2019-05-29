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Глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний

Глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний
Глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли
Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ), заявил главы Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.

"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания ", - цитирует газета Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.

"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России - ИФ) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.

Газета отмечает, что это - первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ.

WSJ также пишет, что согласно оценкам американской разведки, Россия в рамках модернизации ядерного арсенала, возможно, проводила на архипелаге Новая Земля испытания с использованием оружия крайне малой мощности.

В свою очередь представитель посольства РФ в Вашингтоне подчеркнул, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДЗЯИ, пишет The Wall Street Journal.

США

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