Поиск

Баллистическую ракету "Воевода" будут использовать для запуска спутников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") после снятия с боевого дежурства будет использоваться для запуска спутников, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Поскольку у нас сейчас идет большой процесс перевооружения стратегических ядерных сил, у нас будут высвобождаться еще тяжелые ракеты. Американцы называют эту ракету "Сатана", она у нас не пропадет. Она также через конверсионные программы будет использоваться для выведения полезных нагрузок", - сказал Рогозин на своей лекции в МГУ.

Он напомнил, что применяемые для вывода космических аппаратов ракеты "Рокот" и "Стрела" также являются результатом конверсии и представляют собой МБР, переделанные под гражданскую полезную нагрузку.

Ранее сообщалось, что МБР "Воевода" будет заменена новой ракетой "Сармат", испытания которой идут в настоящее время.

Воевода Сармат Дмитрий Рогозин

Новости по теме

Новости

Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Рогозин анонсировал начало работы над ракетой с возвращающимися ступенями

На борту самолета рейса Москва-Симферополь скончался пассажир

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня

Владелец "китовой тюрьмы" пообещал освободить косаток и белух

Владелец "китовой тюрьмы" пообещал освободить косаток и белух
Дело Михаила Абызова

Абызову продлили арест до 25 июля

Абызову продлили арест до 25 июля

Дума поддержала идею предельного порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ

В Сочи из-за сообщений о минировании эвакуировали вокзалы, горный курорт и два ТЦ

Дело Михаила Абызова

Адвокат Абызова заявил, что у следствия нет претензий по поводу наркотиков в квартире

Адвокат Абызова заявил, что у следствия нет претензий по поводу наркотиков в квартире
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');