Что произошло за день: среда, 29 мая

Спор "Транснефти" с Силуановым, возвращение Саакашвили и легализация марихуаны в Таиланде для туристов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Транснефть" вступила в заочный спор с Антоном Силуановым по поводу компенсации убытков за загрязнение нефти. Глава Минфина заявил, что государство не должно "платить за косяки компании". В "Транснефти" в ответ на это заявили, что корпорация была признана потерпевшей стороной, и вспомнили взорванный автомобиль первого замминистра финансов России. В Минфине аналогии не поняли и вновь подчеркнули, что решать проблему загрязнения нефтепровода за счет налогоплательщиков нельзя.

- Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Экс-президент Грузии получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения и в тот же день прилетел в Киев. В аэропорту украинской столицы он объявил, что не будет баллотироваться в Раду, но намерен "участвовать в строительстве новой Украины".

- Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку. Он заявил, что не будет давать показания перед Конгрессом и объяснил, что не выдвигал обвинений против Дональда Трампа, так как это противоречит американской конституции .

- Глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний. По мнению Роберта Эшли, РФ не придерживается полного запрета и улучшает свой потенциал в сфере ядерного оружия.

- "Аэрофлот" потребовал от хабаровского губернатора предоставить доказательства его слов о том, что человеческий фактор стал причиной катастрофы самолета SSJ 100 в "Шереметьево". В авиакомпании считают заявления Сергея Фургала попыткой оказать давление на следствие.

- В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике. Девушка была инвалидом и, по словам медработников, плохо себя чувствовала уже перед экзаменом. Она решила все же написать работу, но по ходу экзамена ей стало хуже. Несмотря на усилия дежуривших в школе врачей, спасти ее не удалось.

- Среда в Москве стала самым жарким днем с начала года. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции к 13:00 достигла 28,7 градусов Цельсия. МЧС посоветовало горожанам избегать перегрева, надевать головной убор, пить больше воды.

- В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану в медицинских целях. Продукты из каннабиса теперь можно экспортировать и хранить.