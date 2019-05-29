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В Госдепе заявили, что РФ систематически нарушает обязательства по контролю над вооружениями

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия систематически нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, заявила в среду представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы постоянно говорим, что Россия систематически пренебрегает международными обязательствами по контролю над вооружениями", - сказала Отрагус, комментируя выступление главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли.

По ее словам, это касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Было существенное нарушение ДРСМД, и наши союзники разделяют это мнение", - сказала она.

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Ранее в среду Эшли сообщил, что Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания", - приводит газета The Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступил в Гудзонском университете в Вашингтоне.

"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России - ИФ) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.

В свою очередь представитель посольства РФ в Вашингтоне подчеркнул, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДВЗЯИ, пишет The Wall Street Journal.

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