В Совфеде отвергли обвинения США о нарушении РФ договора о ядерных испытаниях

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Заявления США о нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний необоснованны, РФ с 80-х годов соблюдает мораторий на испытания, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я бы со всей серьёзностью отнёсся к заявлению директора разведуправления Минобороны США Эшли о том, что, мол, Россия проводит испытания ядерных зарядов сверхмалой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

"Серьезно, разумеется, не в том смысле, что обвинения обоснованы - Россия с конца 80-х добровольно соблюдает мораторий на испытания в рамках Договора, который, кстати, США так и не ратифицировали, что не мешает им обвинять других в его несоблюдении. А необоснованные обвинения из уст американцев стали уже абсурдной "нормой" в международных отношениях", - отметил он.

По его мнению, такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно США "намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия".

"Так, обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе Тегерана. Голословные претензии к России по ракетам малой дальности также стали поводом для выхода из договора по РСМД. А фейки, поставляемые "белыми касками" о якобы применении Дамаском химоружия, также были использованы как повод для ракетных атак по сирийским объектам", - пишет сенатор.

Такая позиция, отметил Косачев, "очень выгодна: вбрасываются бездоказательные обвинения, их объекту предлагается вопреки канонам юриспруденции самому доказывать свою невиновность, и если он этого не делает (или делает, но его никто не слушает), то США считают себя вправе на практически любые действия, от выхода из договора до прямой агрессии".

Эта схема, по мнению сенатора, работает прежде всего потому, что любой тезис получает "почти безоговорочную поддержку союзников США, превращаясь в коллективную позицию НАТО, которую на Западе принято считать "мнением международного сообщества".

"Поэтому я бы адресовал вопрос по поводу очередного фейкового обвинения США даже не Вашингтону, упивающегося своей безнаказанностью, а европейцам. Ну и до какой степени вы готовы слепо идти в русле односторонних чужих интересов? До появления ядерного оружия в 5 минутах от вас или прямо до момента его использования?" - отметил он.

Ранее глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний. По данным WSJ, Россия в рамках модернизации ядерного арсенала, возможно, проводила на архипелаге Новая Земля испытания с использованием оружия крайне малой мощности.