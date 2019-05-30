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Пятеро погибли при крушении армейского вертолета на Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Около села Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.) Украины потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, погибли четыре члена экипажа и командир, сообщает в четверг пресс-служба Сухопутных войск Украины.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в фейсбуке.

Как отмечается, связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23:27.

В настоящее время на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

Украина

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