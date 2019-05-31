Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Интенсификация переговоров не означает сближения позиций по мирному договору, отметил глава МИД России Сергей Лавров

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин. Архивное фото Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке "на полях" саммита G20, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

"Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована "на полях" саммита группы "двадцати" в Осаке 29 июня", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно в Токио.

"Тесные контакты между министрами иностранных дел двух наших стран являются большой движущей силой на пути к заключению мирного договора. И пользуясь данной движущей силой, как представитель внешнеполитического ведомства, я хочу впредь энергично и неуклонно проводить переговоры", - заявил японский министр.

"Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой японского МИД Таро Коно в Токио. При этом Лавров подчеркнул: "Безусловно, интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало.

Он добавил, что российская и японская стороны договорились не комментировать подробно ход переговоров.

В этом же контексте, добавил Лавров, российская сторона попросила японских коллег "не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме".