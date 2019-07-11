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Россиянина посадили в тюрьму на Бали за попытку вывезти в чемодане орангутана

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Индонезии россиянина приговорили к году тюрьмы за попытку незаконно вывезти из страны орангутана, сообщает издание Jakarta Post.

Суд также постановил, что Андрей Жестков должен выплатить штраф в размере $700 или отбыть дополнительные два месяца в тюрьме.

После оглашения приговора мужчина расплакался.

В марте этого года полиция задержала 27-летнего Жесткова в Международном аэропорту Денпасар на острове Бали. При проверке в зоне безопасности воздушной гавани в его чемодане был обнаружен двухлетний орангутан: животное спало, находясь под воздействием наркотических препаратов.

Международный союз охраны природы считает орангутанов вымирающим видом. По его данным, в мире насчитывается всего около 100 тысяч особей.

По словам россиянина, животное ему подарил друг, который купил его на уличном рынке на острове Ява. Жестков также отметил, что друг убедил его в том, что он может беспрепятственно вывезти орангутана с Бали в Россию.

При досмотре багажа Жесткова у него также нашли двух ящериц и четырех хамелеонов.

Бали

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