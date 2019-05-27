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Коломойский на выборах в Раду готов симпатизировать всем, кроме партии Порошенко

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать всем, кроме "Блока Петра Порошенко".

"Порошенко (бывший президент Украины - ИФ) только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние пять лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет", - сказал бизнесмен в интервью "Украинской правде".

По словам Коломойского, он поддерживает партию "Слуга народа", созданную новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана (подавшего в отставку премьера Украины - ИФ), Коломойский ответил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но ...".

Бизнесмен не считает, что экс-премьер страны, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти - и сколько он там наберет?" На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: "И каким номером?".

При этом олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы. "А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", - заявил Коломойский.

Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля.

Украина Игорь Коломойский

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