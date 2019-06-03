Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июня

Брак на 312 самолетах Boeing и критика "низкосортного существа"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Компания Boeing обнаружила брак деталей у 179 самолетов модели 737 MAX и 133 самолетов модели 737 NG. Операторам затронутых самолетов дается 10 дней, чтобы снять с них бракованные детали.

- Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в "Ростехе" сообщает о начале вывода военных советников РФ из Венесуэлы. В публикации говорится, что постепенный вывод советников обусловлен отсутствием у правительства Мадуро средств для продолжения оплаты услуг "Ростеха" и отсутствием новых контрактов.

- Минюст США откажется от дополнительных обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщают источники издания Politico, подлинность материалов, разглашенных Ассанжем, официально не подтверждена, а судебный процесс грозит разглашением еще большего объема секретных данных.

- Пхеньян назвал "верхом наглости" желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий. В заявлении пресс-секретаря комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое распространило агентство ЦТАК, также раскритикован глава японского МИД Таро Коно: он назван "низкосортным существом", делающим "неосторожные и отвратительные замечания".