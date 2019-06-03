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"Верхом наглости" назвали в КНДР желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном

"Верхом наглости" назвали в КНДР желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе раскритиковал желание премьер-министра Японии Синдзо Абэ встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Команда Абэ говорит о "готовности к переговорам на высшем уровне без предварительных условий", при этом безрассудно нанося вред КНДР, что является верхом наглости," - заявил представитель комитета в интервью ЦТАК. Он отметил недавнее заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно, который сказал, что международное сообщество снимет санкции с КНДР, если Пхеньян примет правильное решение.

"Несмотря на то, что в Японии нет способного человека, жаль, что такое низкосортное существо с острыми и неприятными чертами лица, как Коно, который всегда делает неосторожные и отвратительные замечания, служит министром иностранных дел", - сказал пресс-секретарь. Он добавил, что "бесполезно кричать об улучшении отношений, если Япония не откажется от своего порочного характера".

В начале мая премьер-министр Японии заявил в интервью газете Sankei Shimbun: "Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом (Ким Чен Ыном - ИФ). Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор".

С тех пор правительство Абэ не начало делать примирительных жестов в отношении Пхеньяна, так же, как и КНДР не показало никаких признаков сближения с Японией.

В частности, выступая 1 июня на полях Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) "Шангри-ла диалог" в Сингапуре, министр обороны Японии Такэси Ивая обвинил КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН.

"Запуск Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в начале мая, нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - сказал он.

"Мы должны напомнить себе о неоспоримом факте, что не произошло существенных изменений в ядерном и ракетном потенциале Северной Кореи", - добавил Ивая.

КНДР Япония

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