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Источники сообщили, что Минюст США откажется от дополнительных обвинений в адрес Ассанжа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США решило не предъявлять основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в разглашении секретных данных ЦРУ, пишет в воскресенье издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сообщается, что решение обусловлено двумя факторами. Во-первых, у властей США есть только 60 дней с момент предъявления первого обвинения. В марте Ассанжа обвинили в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Кроме того, прокуратура обеспокоена тем, что ЦРУ официально не подтверждало подлинность материалов, разглашенных Ассанжем, а судебный процесс грозит разглашением еще большего объема секретных данных.

Ранее в мае судебные власти США анонсировали планы предъявить​ Ассанжу дополнительные обвинения еще по 17 пунктам. Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. После этого, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Запрос на его арест сделала также прокуратура Швеции.

Джулиан Ассанж

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