Трамп прибыл с трехдневным визитом в Великобританию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом в понедельник утром приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

"Я хочу быть отличным другом для Соединенного Королевства и я с нетерпением ожидаю моего визита. Приземляемся!" - написал Трамп в твиттере перед приземлением в Лондоне.

В то же время Трамп в твиттере раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за его отрицательное отношение к визиту американского президента в Великобританию. При этом Трамп назвал Хана "абсолютным неудачником" и посоветовал ему сосредоточить внимание на проблеме преступности в Лондоне.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly "nasty" to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Ожидается, что позднее Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп прибудет в Букингемский дворец, где его будет приветствовать королева Великобритании Елизавета II.

После обеда с участием Трампа, Мелании и королевы, президентская чета направится в Вестминстерское аббатство, где Трамп с супругой возложат венки к Могиле неизвестного солдата. Вечером в понедельник в Букингемском дворце ожидается торжественный ужин с участием королевы и президента США.

Поездка Трампа в Европу, в частности, в Великобританию, приурочена к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.