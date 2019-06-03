Музей Лондона решил приобрести гигантский воздушный шар "малыш Трамп"

Об этих планах стало известно в первый день визита президента США в Великобританию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Музей Лондона скоро начнет переговоры о приобретении гигантского надувного шара "малыш Трамп", сообщили агентству Associated Press в пресс-службе учреждения.

Шар изображает президента в виде младенца ростом шесть метров, в подгузнике и со смартфоном в руке. Такие надувные фигуры использовались в ходе акций протеста против визита Трампа в Великобританию в 2018 году.

Американский лидер прибыл в Лондон с очередным визитом утром 3 июня.

We said Trump Baby would fly again if we raised £30k for amazing orgs working against Trumpism every day.



We're at £33k and counting with 24hrs to go - so Trump Baby will fly!



Can we hit £50k and build an even stronger movement agains the far right? https://t.co/0auqtCW78v pic.twitter.com/cRDZmD8AW1 — Trump Baby (@TrumpBabyUK) June 3, 2019

Противники политики Трампа утром в понедельник сообщили, что собрали через краудфандинг 33 тысячи фунтов, чтобы снова запустить этот надувной шар в Лондоне.

В музее шар собираются включить в экспозицию, посвященную протестам. Кроме "малыша Трампа" учреждение хочет приобрести такое же изображение мэра Лондона Садика Хана. Этот шар используют на своих акциях сторонники Трампа и политики правого толка. С создателями обоих надувных шаров свяжутся в ближайшее время, заявили в пресс-службе музея.

Визит в Великобританию Трамп начал с критики мэра Лондона в твиттере. Перед приземлением президент напомнил, что работу Хана на посту градоначальника все критикуют, и назвал его "абсолютным неудачником". Он отметил, что мэр был против визита Трампа в Великобританию. Он посоветовал Хану сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не с президентом США.

Визит Трампа в Великобританию продлится три дня. Он станет частью европейской поездки президента, приуроченной к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.