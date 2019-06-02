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Трамп посоветовал Британии не платить "отступные" в связи с выходом из ЕС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает обоснованным выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения, сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph.

"Если они не получат того, чего хотят (в ходе переговоров с Брюсселем - ИФ), я бы на их месте ушел. Если вы не достигаете сделки, которой хотите, или если это несправедливая сделка, то тогда вы уходите", - сказал он в интервью изданию.

При этом президент США отметил, что на месте Лондона не заплатил бы Брюсселю. "Я бы не заплатил, это огромная сумма", - считает он.

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Кроме того, Трамп заявил, что бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджел Фараж должен участвовать в переговорах по Brexit. "Он очень умный человек, и ему есть, что предложить", - сказал президент США, однако выразил сомнение в том, что Лондон привлечет Фаража к переговорам с Брюсселем.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

Еще весной 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия выставит Лондону счет в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд), и Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Однако по результатам опубликованного в ноябре 2018 года опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

Референдум в Великобритании

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Пенсионеры "Челси" покидают избирательный участокЮная сторонница членства Великобритании в ЕвросоюзеПервые полосы британских газет, посвященные референдумуИзбирательный участок на севере ЛондонаГлава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж после голосованияИзбирательный участок в городе ФлитЗначки с призывом жителей Великобритании голосовать за выход страны из ЕвросоюзаПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с женой Самантой на избирательном участке в центре ЛондонаБританский художник Кайя Мар с сатирической карикатурой на главу Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона
Пенсионеры "Челси" покидают избирательный участок
США Дональд Трамп Великобритания ЕС Brexit

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