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Елизавета II подарила Трампу редкое издание книги Черчилля и набор ручек

Первой леди США досталась серебряная шкатулка, украшенная розами, клевером и цветами чертополоха

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II подарила президенту США Дональду Трампу редкое издание книги Уинстона Черчилля "Вторая мировая война". Об этом ВВС News сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Издание 1959 года с золоченым обрезом переплетено в темно-красную обложку c позолотой. Сверху на обложке изображена золотая монограмма Елизаветы II, также переплет украшен лентами ручной вышивки, выполненной в цветах флага США.

Королева также подарила президенту набор ручек Parker Duofold. В него вошли перьевая и шариковая ручки, а также ручка c эксклюзивным дизайном для Елизаветы II - с обсидиановыми вставками и с королевской монограммой.

Первая леди США Мелания Трамп получила выполненную по спецзаказу серебряную шкатулку с эмалевой крышкой ручной работы. Дизайн крышки повторяет оформление потолка музыкальной комнаты Букингемского дворца, с розами, цветами чертополоха и клевером - эмблемами Англии, Шотландии и Ирландии.

Елизавета II приняла Дональда и Меланию Трамп в Букингемском дворце 3 июня. Президент и принц Уэльский Чарльз провели смотр войск. Затем королева показала гостям специально подобранную выставку экспонатов из королевской коллекции, посвященной истории отношений Великобритании и США.

Визит Трампа в Великобританию продлится три дня. Он стал частью европейского турне президента, приуроченного к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Дональд Трамп Мелания Трамп Елизавета II принц Чарльз Уинстон Черчилль Букингемский дворец

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