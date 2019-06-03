Противники фонда Сороса вновь вышли на митинг в Ереване

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU -Группа гражданских активистов возобновила акцию протеста против работы в Армении Фонда открытого общества (фонда Сороса).

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", акция проходит около здания организации. Прибывшие на место многочисленные полицейские не позволяют демонстрантам приблизиться к офису фонда.

"Нам интересно, почему в Армении можно блокировать входы и выходы судов, блокировать их деятельность, а проводить акцию перед зданием фонда Сороса нельзя. Мы ждем ответа от полиции. Если я не получу ответа, то буду вынужден всеми способами реализовать свое право на проведение мирных акций", - заявил журналистам организатор акции, глава движения "ВЕТО" Нарек Малян, в прошлом занимавший должность советника начальника полиции Армении.

В акции участвуют около 100 человек. Свою поддержку движению против фонда Сороса выразили Компартия Армении и одна из старейших партий "Рамкавар Азатакан" (либерально-демократическая партия).

Ранее директор ереванского офиса фонда Сороса Лариса Минасян обратилась в полицию, сообщив, что протестующие препятствуют их деятельности. Маляна тогда вызвали в полицию, однако от явки он отказался.

Малян и члены общественной организации "Адеквад" ранее проводили акции протеста перед зданием парламента и делегации ЕС в Армении. Они заявляли, что правительством Армении "на самом деле управляет Сорос".