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В Армении задержали около 30 участников акций протеста против Пашиняна

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Члены общественной организации "Адеквад" организовали в субботу в Армении акции протеста против действующего премьера республики Никола Пашиняна.

Ход акции транслировался утром в фейсбуке организации.

Протестующие нанесли граффити с хештегом "#SutNikol" (Лживый Никол) на асфальте центральных улиц Еревана и 12 других городов.

"Нашу сегодняшнюю акцию мы называем "Рождение лжи", в честь дня рождения Пашиняна (премьер Армении 1 июня отмечает 44-летие - ИФ)", - отметили организаторы.

Позднее они сообщили, что в акциях принимали участие 80 человек, 29 из которых были задержаны.

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В полиции Армении "Интерфаксу" сказали, что доставленные в полицию граждане освобождены после составления актов об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что 24 мая члены "Адеквада" провели в Ереване перед зданием парламента акцию протеста против деятельности в Армении Фонда открытого общества (фонд Сороса), который, по их мнению, управляет правительством республики.

27 мая члены общественной организации "Адеквад" заявили о создании одноименной оппозиционной партии.

Армения Никол Пашинян Сорос

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