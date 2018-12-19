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Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года

Издание отмечает, что он стал символом либеральной демократии и открытости общества

Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Британская газета Financial Times назвала известного инвестора и филантропа Джорджа Сороса человеком года.

Как утверждает издание, в 2018 году, в разгар популистских тенденций в политике, Сорос стал символом либеральной демократии и открытости общества.

Обычно выбор FT отражает достижения человека, на этот раз также учитывались и те ценности, которые представляет Сорос: права человека, открытость, свобода СМИ, с одной стороны, борьба с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью - с другой.

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Financial Times прямо противопоставляет его ценности тем, которые якобы исповедуют президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Соросу, которого называют отцом хедж-фондов, в этом году исполнилось 88 лет. Он родился в Венгрии, покинул страну в 17 лет, закончил Лондонскую школу экономики, параллельно работая носильщиком и официантом, позднее переехал в США. В 1950-е годы он создал фонд Quantum и стал одним из самых успешных спекулятивных игроков в истории.

В Великобритании долгое время был известен как человек, который "разорил" Банк Англии: в 1992 году Сорос делал ставки на снижение курса фунта стерлингов, заработав на них около $1 млрд. Сейчас его критикуют за возражения против выхода Великобритании из Евросоюза и финансовую поддержку тех, кто разделяет эту его позицию.

Благотворительную деятельность Сорос начал в 1979 году в ЮАР. В 1984 году создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек Open Society Foundations. К 2018 году Сорос передал фонду $18 млрд семейных средств. В России деятельность его фонда признана нежелательной.

В этом году в Венгрии развернулась кампания "Стоп Сорос". В мае его фонд Open Society Foundations был вынужден перевести представительство из Венгрии на территорию Германии. В начале декабря Центрально-Европейский университет, основанный при участии Сороса и аккредитованный в США и Венгрии, подтвердил переезд из Будапешта в Вену в связи с давлением венгерских властей.

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Западные СМИ ранее отмечали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние месяцы перед парламентскими выборами апреля 2018 года в своих выступлениях уделял больше времени фигуре Сороса. Орбан, много лет назад получивший стипендию от соросовского фонда, обвинял финансиста в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Соросом НПО.

В октябре Сорос, крупнейший спонсор Демократической партии США, первым из критиков Дрампа получил посылку со взрывным устройством.

По данным журнала Forbes, состояние Сороса на 19 декабря оценивалось в $8,3 млрд, он занимал 60-ю строчку в списке 400 самых богатых американцев и был 190-м среди миллиардеров мира.

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Теги: Financial Times, Джордж Сорос

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