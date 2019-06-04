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Трамп и Макрон примут участие в торжествах в Нормандии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В церемонии празднования 75-летия высадки союзных войск в Нормандии будут участвовать президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и Канады Джастин Трюдо, передает во вторник телеканал Euronews.

По его данным, Макрон и Трамп посетят кладбище, с которого открывается вид на "Омаха-бич" - такое кодовое название носил один из пяти секторов высадки сил союзников во Франции в 1944 году.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп будет сопровождать канадского коллегу Джастина Трюдо на "Джуно-бич" (сектор высадки канадских и британских частей).

Ранее в Елисейском дворце "Интерфаксу" сообщали, что церемония в Нормандии будет проходить не на уровне глав государств, а на уровне премьер-министров.

Накануне в посольстве РФ в Париже сообщили "Интерфаксу", что Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.

Во вторник в кабинете французского премьер-министра "Интерфаксу" заявили, что Париж ждет от Москвы ответа на вопрос, кто будет представлять РФ на торжествах в Нормандии. Там подтвердили, что приглашение российской стороне было направлено.

Франция Нормандия

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