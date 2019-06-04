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Париж дал России самой решить, кто поедет от нее на торжества в Нормандию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Париж ждет от Москвы ответа на вопрос, кто будет представлять РФ на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия со дня высадки союзников, заявили "Интерфаксу" в кабинете французского премьер-министра.

"На данном этапе мы ждем реакции от российских властей", - сказали в пресс-службе французского правительства, отвечая вопрос, кто от российской стороны был приглашен для участия в этом мероприятии.

Там подтвердили, что приглашение российской стороне было направлено. "Им было предложено выбрать кандидатуру своего представителя для участия в международной церемонии празднования 75-й годовщины высадки", - отметили в пресс-службе.

Накануне в посольстве России во Франции подтвердили, что РФ получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.

До этого в Елисейском дворце "Интерфаксу" сообщали, что церемония в Нормандии будет проходить 6 июня не на уровне глав государств. "Президент Путин не будет присутствовать. Международная церемония пройдет под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств", - заявили в Елисейском дворце.

Нормандская операция, или операция "Оверлорд", по пересечению Ла-Манша союзническими войсками - крупнейшая военно-морская десантная операция во Второй мировой войне. Начало стратегической операции 6 июня 1944 года ознаменовало собой открытие Западного, или так называемого второго фронта в Европе.

Франция Россия

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