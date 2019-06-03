Россию пригласили на торжества в Нормандии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в посольстве РФ в Париже.

"Было получено циркулярное приглашение российской стороне, без уточнения уровня представительства", - сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии.

Ранее в Елисейском дворце "Интерфаксу" сообщали, что церемония в Нормандии будет проходить 6 июня не на уровне глав государств. "Президент Путин не будет присутствовать. Международная церемония пройдёт под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств", - заявили в Елисейском дворце.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Нормандская операция, или операция "Оверлорд", по пересечению Ла-Манша союзническими войсками - крупнейшая военно-морская десантная операция во Второй мировой войне. Начало стратегической операции 6 июня 1944 года ознаменовало собой открытие Западного, или так называемого второго фронта в Европе.