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Мэр Лондона назвал Трампа символом для ультраправых во всем мире

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Символом для ультраправых активистов назвал во вторник в интервью британскому телеканалу Sky News мэр Лондона Садик Хан президента США Дональда Трампа.

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"Конечно же, мы должны сказать: "Слушай, ты понимаешь, ты же ведь символ для ультраправого движения в мире", - сказал Садик Хан, напомнив о политике Трампа в отношении мусульман и о центрах для иммигрантов.

Ранее участники групп поддержки Хана обвинили Трампа в проявлении расизма по отношению к первому мэру Лондона мусульманского вероисповедания.

Накануне еще на подлете к Лондону Трамп в твиттере раскритиковал мэра Лондона за его отрицательное отношение к визиту американского президента в Великобританию. При этом Трамп назвал Хана "абсолютным неудачником" и посоветовал ему сосредоточить внимание на проблеме преступности в Лондоне.

3 июня Трамп прибыл с трехдневным визитом в Великобританию.

Дональд Трамп Садик Хан

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