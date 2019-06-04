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Глава Харькова обещал изучить возвращение одному из проспектов имени Жукова

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко в Харькове имени советского маршала Георгия Жукова будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета, заявил городской голова Геннадий Кернес.

"Вопрос о переименовании проспекта имени маршала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения", - говорится в заявлении Кернеса, опубликованном на официальном сайте горсовета.

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Он отметил, что станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, сохранит свое нынешнее название "Дворец спорта".

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

2 июня в Харькове активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта. На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.

Харьков Украина Георгий Жуков

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