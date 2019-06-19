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В Харькове снова появится проспект имени маршала Жукова

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Харьковский городской совет поддержал предложение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.

В миреВ Харькове повалили бюст маршала ЖуковаВ Харькове повалили бюст маршала ЖуковаЧитать подробнее

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", в поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против - 13. Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице.

Как сообщалось, в мае 2016 года губернатор Харьковской области Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики".

Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко - советского генерала, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более пяти тысяч голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

2 июня в Харькове активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта. На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.

Украина Харьков

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