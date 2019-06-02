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В Харькове повалили бюст маршала Жукова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", собравшиеся ранее перед дворцом активисты "Национального корпуса", "Правого сектора" (запрещен в России) , "Антикоррупционного блока участников АТО" устроили "коридор позора" направлявшимся в него делегатам съезда партии "Доверяй делам" (так называемой партии мэров, с участием глав Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова - ИФ).

Спустя некоторое время часть активистов направилась к бюсту Жукова, стоявшему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта. За ними последовали обеспечивающие порядок в этом районе полицейские и попытались не допустить снос памятника, однако им это не удалось.

На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.

Вместе с тем, выступая на съезде "Доверяй делам", Кернес пообещал, что памятник будет восстановлен в ближайшее время.

Партия намерена принять участие во внеочередных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля.

Украина Харьков Одесса Георгий Жуков СССР

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