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Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

Она отметила, что это будут "не бог весть какие деньги", но сколько именно, не уточнила

Матвиенко предложила заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете средства на помощь россиянам, которые попали в затруднительное положение за границей. Об этом она сообщила 5 июня на Ливадийском форуме в Ялте.

Подготовить проект такого обращения в правительство и Минфин она поручила председателю палаты Совфеда по конституционному законодательству Андрею Клишасу. На это она отвела две недели. Матвиенко рассчитывает, что необходимые поправки внесут в проект бюджета 2002 года.

"Это не бог весть какие деньги, но это уважение страны к своим гражданам, где бы они ни находились", - отметила спикер. Какую сумму сенаторы предложат, она не уточнила.

По словам Матвиенко, в отдельных случаях работает страховка, но бывают и непредвиденные ситуации. "Последний случай - (Мария) Бутина, когда собирали деньги на то, чтобы нанять адвокатов. Это не дело! Мы перечисляем миллионы долларов в какие-то неизвестные международные фонды, в которых все растворяется, и мы даже не знаем, на что и куда это идет", - заявила она.

Марию Бутину, бывшую помощницу экс-сенатора и бывшего зампреда Банка России Александра Торшина, весной судили в США "за деятельность в интересах в России" и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Ее задержали и арестовали летом 2018 года, в конце года она признала вину в нарушении американского закона об иноагентах и пошла на сделку со следствием. Вынесенный ей приговор она обжаловала.

Валентина Матвиенко Мария Бутина Андрей Клишас Минфин бюджет

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