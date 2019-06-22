Уголовный срок осужденной в США Марии Бутиной сокращен на 10 дней

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Осужденная в США россиянка Мария Бутина сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Две хороших новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. И, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращён на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября", - сообщил Слуцкий журналистам.

Глава комитета предположил: "кто-то скажет, что это немного, но это уже своего рода удача".

"Для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счёт времени идёт на минуты", - считает Слуцкий.

Он отметил, что "практически сразу после завершения в Госдуме круглого стола по защите российских граждан за рубежом принимавший в нем участие отец Марии Бутиной - Валерий Викторович - смог поговорить по телефону с дочерью".

Круглый стол, посвященный теме защиты прав россиян, попавших в сложные обстоятельства за рубежом, состоялся в Госдуме в пятницу.

Дело Марии Бутиной

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США.

При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.