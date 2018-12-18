Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто
В мире

Чернобыльскую зону за год посетили более 63 тысяч человек

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство экологии и природных ресурсов Украины констатирует значительный рост численности посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - она превысила 63 тысячи человек.

Такие данные привел глава Минприроды Украины Остап Семерак. Между тем в 2017 году посетивших зону было более 49 тысяч человек, в 2016 - более 36 тысяч человек, а в 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч граждан.

Президент Украины Петр Порошенко на днях заявил, что Чернобыльская зона в последние годы преобразуется в место внедрения новейших технологий и инноваций.

В апреле в украинском государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" сообщили об открытии программ ознакомительных визитов на станцию для всех желающих. Между тем из Украины периодически приходят сообщения о задержании в Чернобыльской зоне групп сталкеров, которые пробираются туда незаконно с целью экстремального туризма.

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ.

Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч человек.

Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вместе с тем саркофаг, возведенный после аварии над четвертым энергоблоком, постепенно разрушался. В апреле 2012 года начались монтажные работы по возведению арки нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным в результате чернобыльской катастрофы энергоблоком.

НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет и обошелся в 1,5 млрд евро. Средства на строительство НБК были собраны странами - донорами чернобыльского фонда "Укрытие".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Чернобыльская АЭС

Новости по теме

В мире
Глава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ
Митрополит Епифаний назвал недействительным решение Московского патриархата, низложившего двух архиереев за участие в Объединительном собореПодробнее
 Си Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупциейСи Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупцией
По словам председателя КНР, это удалось благодаря реформам и политике открытостиПодробнее
 Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеруБританский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру
Лидера лейбористов не устраивает предложение Терезы Мэй голосовать в январе по вопросу выходу из ЕвросоюзаПодробнее
 Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяГенассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
Резолюцию внесла УкраинаПодробнее
В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцев
Согласно докладу New Knowledge и Колумбийского университета, воздействие на аудиторию происходило через страницы в соцсетяхПодробнее
 Новой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинНовой "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин
Россиянка Юлия Полячихина в полуфинал конкурса не прошлаПодробнее
 Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканалаМощный взрыв произошел у здания греческого телеканала
Пострадавших нетПодробнее
 Сенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу ТрампаСенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа
Документ готовят специалисты Оксфордского университетаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦВ РоссииДума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

Путин подписал закон о борьбе с "колумбайн-сообществами"

Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пива

Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пиваДокумент прошел первое чтение спустя всего неделю после внесения законопроекта в Думу Подробнее

Реставрация картины Репина "Иван Грозный" начнется лишь через год после нападения

Туристы из Татарстана, застрявшие на острове Хайнань, вернутся домой через Москву

Работающие в РФ немецкие компании поддержали создание платежной системы без доллара

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССРКак подчеркнул президент, РФ сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, если произойдет то, чем нас пытаются пугать Подробнее

Чернобыльскую зону за год посетили более 63 тысяч человек

Снятие с мели "Кузьмы Минина" у британских берегов отложили из-за непогоды

Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГД

Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГДДокумент запрещает держать диких зверей дома и в ресторанах, проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки в ТЦ Подробнее

Апелляции на арест еще пяти украинских моряков поступили в Верховный суд Крыма

Путин назвал милитаристским военный бюджет США

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Минобороны России рассказало о разворачивании еще одной дивизии ПВО в Арктике

В НАТО назвали размещение боевых групп в Прибалтике и Польше ответом на действия РФ в Крыму

Житель Челябинской области получил 16 лет колонии за убийство женщины в лифте

Главу кировской федерации каратэ заподозрили в педофилии

Шойгу сообщил о значительном сокращении полетов российской авиации в Сирии

Военные показали Путину захваченное у сирийских боевиков оружие

Вологодский депутат увидел дискредитацию Деда Мороза в рекламе и потребовал снять ее с проката

Шойгу анонсировал поступление новых беспилотников-разведчиков в войска в 2019 году

Украина на год продлила ограничение торговли с РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');