Чернобыльскую зону за год посетили более 63 тысяч человек

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство экологии и природных ресурсов Украины констатирует значительный рост численности посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - она превысила 63 тысячи человек.

Такие данные привел глава Минприроды Украины Остап Семерак. Между тем в 2017 году посетивших зону было более 49 тысяч человек, в 2016 - более 36 тысяч человек, а в 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч граждан.

Президент Украины Петр Порошенко на днях заявил, что Чернобыльская зона в последние годы преобразуется в место внедрения новейших технологий и инноваций.

В апреле в украинском государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" сообщили об открытии программ ознакомительных визитов на станцию для всех желающих. Между тем из Украины периодически приходят сообщения о задержании в Чернобыльской зоне групп сталкеров, которые пробираются туда незаконно с целью экстремального туризма.

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ.

Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч человек.

Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вместе с тем саркофаг, возведенный после аварии над четвертым энергоблоком, постепенно разрушался. В апреле 2012 года начались монтажные работы по возведению арки нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным в результате чернобыльской катастрофы энергоблоком.

НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет и обошелся в 1,5 млрд евро. Средства на строительство НБК были собраны странами - донорами чернобыльского фонда "Укрытие".