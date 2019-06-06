Поиск

Социал-демократы победили на выборах в Дании

Действующий премьер-либерал признал поражение

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новым премьер-министром Дании станет Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение.

"У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.

Дания

Новости по теме

Новости

Компания Symantec обвинила РФ в попытках "посеять раздор" перед выборами в США

Мексиканские власти остановили караван мигрантов у границы США

США призвали суданских военных воздерживаться от насилия

Трамп анонсировал продолжение переговоров с Мексикой в четверг

YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания

YouTube сообщил о расширении запрета на видео шовинистического содержания

В ЕС пообещали поддержать Украину

Ющенко заподозрили в выведении резиденции в Межигорье из госсобственности

Кубинский бизнес спрогнозировал многомиллионные потери от санкций США

Американцы стали меньше бояться России

Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');