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Органы госбезопасности Литвы не нашли следов вмешательства России в выборы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что разведка не обнаружила вмешательства России в президентские выборы.

"Нет, не зафиксировали (вмешательства России - ИФ)", - сказал директор ДГБ во вторник журналистам после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой.

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"Разведка все время говорила, что есть вероятность, что следует ожидать (...) Не было, и слава богу", - сказал Яунишкис.

В 2018 году литовская разведка сообщала, что Россия может попытаться повлиять на президентские выборы посредством кибератак.

Яунишкис отметил, что обсудил с избранным президентом ситуацию с безопасностью и основные угрозы, включая действия России, Белоруссии, Китая, терроризм и миграцию. Он добавил, что разговор был общего характера, так как у Науседы еще нет разрешения на доступ к секретной информации.

"Я как всегда загадочен, много не скажу, просто ничего особенного, мы поговорили. Видимо, после инаугурации начнутся серьезные дела, будем говорить по-другому", - заявил директор ДГБ.

Литва Россия

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