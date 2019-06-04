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В Судане в течение девяти месяцев проведут всеобщие выборы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правящие в Судане военные вышли из соглашения о передаче власти, которое ранее было заключено с гражданскими активистами, и объявили о проведении выборов в течение девяти месяцев.

"Военный совет постановил отозвать все достигнутые договоренности, прекратить переговоры с Альянсом за свободу и перемены (активисты гражданской оппозиции) и объявить о проведении всеобщих выборов в период, не превышающий девять месяцев", - заявил во вторник в телеобращении командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

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Эти меры предприняты военным советом после того, как накануне утром в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Сообщается о том, что в результате погибли более 30 человек.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Судан

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