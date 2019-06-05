Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сообщения в СМИ и социальных сетях о смерти продюсера Бари Алибасова не соответствуют истние, сообщил пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин. В разговоре с телеканалом "360" он отметил, что не знает, откуда пошли слухи о кончине продюсера.

"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", — заявил Горжанкин телеканалу. Он добавил, что 6 июня выпустит заявление о состоянии продюсера.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алибасов скончался.

До этого сообщалось, что состояние артиста оценивается как тяжёлое, он в токсиреанимации. Об этом сообщили "Интерфаксу" в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в среду.

Музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно, жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.