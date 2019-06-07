Российских военных отправят в миссию ООН в ЦАР в июне-июле

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Отправка российских военных в миссию ООН в ЦАР может состояться уже в июне-июле, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Решение принято направить в миссию ООН в ЦАР 30 представителей наших. Думаю, это в ближайшее время, не знаю, до конца месяца этого или следующего, но в ближайшее время, потому что решение уже принято и согласовано со всеми", - сказал Богданов журналистам.

По его словам, решение по отправке стрелкового оружия для миссии ООН в ЦАР также уже принято.

В апреле президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отправке военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

В тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, речь шла об отправке в республику до 30 специалистов - "офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба". МИД РФ поручено сообщить в Секретариат ООН о готовности России направить в ЦАР группу военных. В случае согласия Секретариата ООН МИД и Минобороны РФ должны решить организационные вопросы: определить район работы российских специалистов, их задачи и подчинение, а также срок пребывания и порядка замены участников. В документе указано, что расходы на доставку военнослужащих оплачиваются за счет средств ООН.

Минобороны России также поручено отозвать военнослужащих по окончании работы миссии ООН или в случае, если их работа в регионе окажется нецелесообразной из-за изменения ситуации в мире.

США обеспокоены

Ранее в марте глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер заявил об обеспокоенности Вашингтона действиями России в ЦАР, отметив, что в регионе работает ЧВК "Вагнер", "которая вовлечена не только в подготовку (местных сил - ИФ), но и влияет на высшие уровни правительства, включая президента".

В феврале он также сообщал, что у "Вагнера" в ЦАР работают 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента.

В Кремле неоднократно заявляли, что в России де-юре нет частных военных компаний.

Кризис в ЦАР

Кризис в Центральноафриканской республике продолжается с 2013 года, когда мусульманские группировки взяли власти над преимущественно христианским населением. В результате столкновений погибли тысячи людей, более миллиона вынуждены были переселиться из родных мест, около 570 млн бежали за границу.

Сейчас порядок в стране поддерживают миротворцы ООН.