Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Для этого нужно защитить право африканских стран самим строить свое будущее, считает он

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал объединить усилия и не допустить возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам. Он сделал это заявление на конференции "Россия-Африка" на думском форуме по развитию парламентаризма.

Чтобы этого добиться, "необходимо защитить суверенное право африканских государств самим строить свое будущее", считает спикер.

Володин назвал современную Африку одним из самых быстро развивающихся регионов мира, где среднегодовые темпы прироста ВВП достигают 3,5-5%, "несмотря на глобальные кризисные явления".

Спикер также рассказал об интересе России к взаимовыгодном партнерстве со странами Африки в сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, в обеспечении кибербезопасности, а также в "развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений".